Sergio Céspedes del INM prevé cinco millones de visitantes en el Mundial

El Instituto Nacional de Migración está preparándose con más personal y capacitación con vistas al Mundial de Futbol, aseguró Sergio Céspedes, titular de esa dependencia.

Cuestionado al salir de Palacio Nacional, Céspedes destacó que se esperan cerca de cinco millones de visitantes durante el desarrollo del torneo mundialista.

“Más personal, más capacitación, más filtros electrónicos, y ya estamos abajo de 30 minutos por persona (de espera en migración)”, puntualizó el funcionario.

Confío en que también que un buen servicio en migración ayuda a dar una imagen positiva para quienes visitarán el país en el desarrollo del Mundial.

Céspedes insistió en que se seguirá capacitando personal para hacer frente al volumen de arribo de visitantes extranjeros.