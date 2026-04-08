Inician debate de 'Plan B' en Cámara de Diputados; subirá al Pleno en unas horas

Este mediodía inició en el pleno de la Cámara de Diputados la discusión del dictamen que el Senado aprobó sobre la reforma constitucional en materia electoral, denominada Plan B, ya sin el apartado que empalma la revocación de mando con los comicios federales de 2026.

El presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, Víctor Hugo Lobo (Morena), defendió en la tribuna la importancia del proyecto de decreto en la eliminación de privilegios y excesos en los congresos locales.

El legislador morenista sostuvo que la reforma en ningún caso atenta contra el federalismo y lamentó que, por falta de acuerdos, se hubiera perdido la oportunidad de evitar los recursos ilícitos en las elecciones, en referencia a la primera iniciativa que en la materia envió la presidenta Sheinbaum, la que reducía el financiamiento de los partidos, así como la representación plurinominal.

El líder parlamentario opositor cuestionó además la insuficiencia de las medidas de la primera reforma. Cuartoscuro

El coordinador de la bancada de Acción Nacional, José Elías Lixa, reclamó que en la presentación del dictamen el diputado Lobo se desviara para hablar de otras propuestas partidistas que no prosperaron.

El líder parlamentario opositor cuestionó además la insuficiencia de las medidas de la primera reforma para enfrentar en serio el lavado de dinero del crimen organizado en las estructuras electorales y en las campañas.

El debate inició con la presentación de tres mociones suspensivas por parte del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), por considerar que el dictamen no atendió la opinión de los actores afectados.

fdm