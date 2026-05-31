FGR localiza narco túnel de 265 metros entre Tijuana y Estados Unidos

Una excavación tipo túnel, presuntamente utilizada para actividades de narcotráfico, con una longitud aproximada de 265 metros y 6.30 metros de profundidad, fue localizada en la ciudad de Tijuana, Baja California, como resultado de trabajos de inteligencia de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

El organismo autónomo, a cargo de Ernestina Godoy Ramos, informó que la infraestructura cuenta con iluminación y ventilación, así como con la adaptación de un mecanismo electrónico deslizante en ambos sentidos, de México a Estados Unidos.

Se indicó que esta construcción fue localizada a partir del apoyo técnico y del trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como parte de la integración de una carpeta de investigación y una orden de cateo en un domicilio de la colonia Nueva Tijuana, por presuntas violaciones a las leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos y General de Salud.

Las investigaciones establecieron que el inmueble cateado presuntamente era utilizado como centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas, luego de localizar cartuchos, posible metanfetamina y mariguana, además de teléfonos celulares y diversa documentación.

El personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR se percató de que el túnel probablemente conecta con una calle conocida de la ciudad de San Diego, California.

La FGR destacó que esta operación representa un golpe directo a la operación, las rutas de traslado y los esquemas logísticos utilizados para el tráfico de drogas, fortaleciendo las líneas de investigación y las capacidades institucionales para combatir a las organizaciones delictivas dedicadas a este tipo de actividades ilícitas.

Los indicios y el inmueble quedaron bajo resguardo y a disposición del MPF en Baja California para continuar con la investigación en marcha.