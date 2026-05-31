Asesinan a un comandante de la Policía Estatal en Culiacán

Un comandante de la Policía Estatal Preventiva fue asesinado a balazos a bordo de su automóvil, cuando circulaba por la avenida México 68, al sur de Culiacán.

Se trata de Juan Pedro Arámburo García, de 48 años de edad, quien se encontraba en su día de descanso al momento del ataque. El cadáver quedo arriba de la unidad, en las inmediaciones de la colonia 10 de Mayo.

Las autoridades informaron que, el comandante había sido miembro del Grupo de Operaciones Especiales y, escolta del exdirector de la Policía Estatal, Juan Francisco Villegas López, quien ahora se encuentra en Mazatlán.

Arámburo García viajaba solo al momento del ataque, cuando fue sorprendido por un grupo armado, quien le disparó hasta quitarle la vida. La unidad en la que viajaba quedó en medio de la calle, con múltiples impactos de bala en los cristales y en la carrocería.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras diligencias y recogieron evidencias en el sitio, antes de ordenas el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Sin embardo, la Policía Estatal no ha dado a conocer mayores detalles sobre el ataque o información relacionada con el comandante asesinado.

En lo que va del año se tiene registró de unos 18 elementos asesinados en Sinaloa: 11 policías municipales, tres agentes de tránsito, dos Guardia Nacional, un militar y un estatal.