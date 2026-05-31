Suman 4 muertes por dengue y más de dos mil casos en 26 entidades del país

En los primeros 5 meses del año, los casos de dengue ya se extendieron a 26 entidades del país. Al corte del 25 de mayo, se confirmaron 2 mil 136 contagios de acuerdo al Panorama epidemiológico del dengue publicado por la Secretaría de Salud (Ssa).

Entidades con más casos

El 80 por ciento de las personas que se contagiaron del virus se concentró en 5 estados del país; con 556 casos, Sonora encabezó la lista, seguido de Sinaloa con 365, Tabasco con 270, Veracruz con 294 y Baja California Sur 137.

El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en los 26 estados que registraron contagios. De los dos mil 136 casos confirmados, mil 226 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

Hasta el momento, las seis entidades que no han reportado casos son:

Aguascalientes.

Aguascalientes. Colima.

Ciudad de México.

Durango.

Tlaxcala.

Zacatecas.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Salud informó que durante la semana epidemiológica número 20, sumaban 4 muertes por esta enfermedad viral. Los decesos ocurrieron en: Tabasco, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.

¿Qué recomendaciones seguir?

La autoridad sanitaria hizo un llamado a la población que vive en las entidades donde hay casos de dengue a retirar basura y cacharros que acumulan agua para impedir la generación de criaderos del mosquito aedes aegypti que transmite el virus, por lo que enfatizó que la participación ciudadana es fundamental.

Para evitar las picaduras, la dependencia federal señaló que se pueden utilizar repelentes, playeras o camisas de manga larga y pantalones largos, así como mosquiteros.