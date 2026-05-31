"Cuenta con el pueblo de Tamaulipas", expresa Américo Villarreal a Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con el pueblo de Tamaulipas; estamos celebrando y estamos de fiesta, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el respaldo de miles de tamaulipecos y tamaulipecas que corearon juntos el grito de "¡Claro que se puede!".

Desde el Teatro del Pueblo, en el Recinto Ferial de esta capital, y en un enlace virtual hasta el Monumento a la Revolución, el gobernador, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, aseguró que Tamaulipas está sumado a una presidenta humanista, que ve por nuestra nación, por la unidad y por el bienestar de nuestra gente.

"Aquí, en un hecho inédito, los 43 municipios de Tamaulipas, más de 20 mil tamaulipecos y tamaulipecas, estamos reunidos para escuchar este gran mensaje humanista, de unidad, soberanía, libertad, independencia y progreso social para todos", expresó.

Excélsior

Agregó que, a dos años del inicio del segundo piso de la transformación, Tamaulipas está presente. "Usted, gran presidenta, cuenta con el pueblo de Tamaulipas", reiteró.

Desde temprana hora, miles de tamaulipecos y tamaulipecas siguen con entusiasmo el evento, ondean banderas de México y muestran mensajes de apoyo y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.