Fue un honor acompañar a la presidenta hoy; su liderazgo "llena de esperanza": Rosa Icela

Desde redes sociales, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez destacó la presencia de funcionarios de esa dependencia en el informe de rendición de cuentas ofrecido este domingo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en el monumento a la revolución.

A través de su cuenta personal en X, Rodríguez Velázquez aseguró que fue todo un honor acompañar a la jefa del ejecutivo federal en el "informe al pueblo", debido a que su liderazgo "llena de esperanza" e impulsa al país a seguir construyendo un México más justo y soberano.

Con orgullo y entusiasmo, personal de Secretaría de Gobernación se reunió en el Monumento a la Revolución para celebrar junto a la presidenta, Claudia Sheinbaum el segundo aniversario de la Victoria del Pueblo, en un acto que fortalece la unidad nacional", se lee en los mensajes compartidos por Rodríguez Velázquez.

Entre los servidores públicos presentes en el acto encabezado por Sheinbaum Pardo estuvieron el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera así como trabajadores del área de comunicación social, según se aprecia en las diversas fotografías que acompañaban los posteos difundidos por Rodríguez Velázquez.

En una de las comunicaciones, la secretaria enfatizó el hecho de que las personas que decidieron acudir al mitin de la presidenta lo hicieron para " expresar su respaldo y lealtad" a la presidenta.