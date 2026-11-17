Con un mensaje del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien se encuentra en China acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en los trabajos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), inició este martes en Londres la Semana de Inversión en México.

Este encuentro, organizado por la Cancillería y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), con apoyo de la Cámara de Comercio Mexicana en Reino Unido, presenta ante inversionistas y empresarios internacionales las oportunidades que ofrece el país como destino de inversión, en el marco del Plan México.

El embajador mexicano en el Reino Unido, Alejandro Gertz, dio la bienvenida a los participantes, mientras que el jefe de la Unidad de Diplomacia Económica, Farid Hannan, presentó a los más de 250 asistentes 15 razones para traer sus capitales a México

México es hoy el décimo mayor receptor de inversión extranjera directa y una de las cinco economías emergentes más confiables para los inversionistas globales”, subrayó.

De acuerdo con la dependencia federal, el encuentro dio continuidad a la edición celebrada en Nueva York en septiembre pasado en la que también se reunieron representantes de empresas e instituciones financieras.

Entre los panelistas estuvieron Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; Galia Borja Gómez, subgobernadora del Banco de México; y María Ariza, directora general de BIVA. Así como representantes de los gobiernos de Aguascalientes, Querétaro y Yucatán.

La Semana de Inversión en México celebrada en Londres ocurrió en el marco de la ratificación por México del Protocolo de Adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que desde junio de 2026 amplía las oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.

Los eventos en Nueva York y Londres incluyeron más de 80 reuniones de negocios (B2B) en las que empresas mexicanas e instituciones financieras internacionales exploraron proyectos de inversión y posibles alianzas. Entre los participantes figuraron América Móvil, BID Invest, J.P. Morgan y UBS.