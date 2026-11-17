Inicia Semana de Inversión en México con mensaje de Roberto Velasco
Con un mensaje de Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, inició este martes en Londres la Semana de Inversión en México
Con un mensaje del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien se encuentra en China acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en los trabajos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), inició este martes en Londres la Semana de Inversión en México.
Este encuentro, organizado por la Cancillería y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), con apoyo de la Cámara de Comercio Mexicana en Reino Unido, presenta ante inversionistas y empresarios internacionales las oportunidades que ofrece el país como destino de inversión, en el marco del Plan México.
El embajador mexicano en el Reino Unido, Alejandro Gertz, dio la bienvenida a los participantes, mientras que el jefe de la Unidad de Diplomacia Económica, Farid Hannan, presentó a los más de 250 asistentes 15 razones para traer sus capitales a México
México es hoy el décimo mayor receptor de inversión extranjera directa y una de las cinco economías emergentes más confiables para los inversionistas globales”, subrayó.
De acuerdo con la dependencia federal, el encuentro dio continuidad a la edición celebrada en Nueva York en septiembre pasado en la que también se reunieron representantes de empresas e instituciones financieras.
Entre los panelistas estuvieron Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; Galia Borja Gómez, subgobernadora del Banco de México; y María Ariza, directora general de BIVA. Así como representantes de los gobiernos de Aguascalientes, Querétaro y Yucatán.
La Semana de Inversión en México celebrada en Londres ocurrió en el marco de la ratificación por México del Protocolo de Adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que desde junio de 2026 amplía las oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.
Los eventos en Nueva York y Londres incluyeron más de 80 reuniones de negocios (B2B) en las que empresas mexicanas e instituciones financieras internacionales exploraron proyectos de inversión y posibles alianzas. Entre los participantes figuraron América Móvil, BID Invest, J.P. Morgan y UBS.