Inhabilita FGR tomas clandestinas de hidrocarburo en Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), ejecutó la orden de cateo en la propiedad ubicada en un camino sin nombre, al norponiente de la carretera General Terán-California-Vaqueros, en ese municipio.

En las labores también participaron elementos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que intervinieron el sitio para realizar trabajos de reparación y mitigación de riesgos.

Durante las labores de inspección, las autoridades destruyeron los tubos de válvula y clausuraron las tomas, que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La FGR continúa con la integración de datos de prueba sobre la probable comisión de ilícitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.