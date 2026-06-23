Ejército asegura precursores valuados en 71 mdp en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas en Cosalá, Sinaloa, asegurando 3 mil 750 litros de precursores químicos, causando una afectación calculada en 71 millones de pesos en contra del crimen organizado, informó el Gabinete de Seguridad.

El organismo del Gobierno de México detalló que los operativos se realizaron en los poblados de Bacatá, Los Cedritos y San José de las Bocas, en ese municipio, en donde también se decomisaron un reactor de síntesis orgánica, dos condensadores y una mezcladora.

En el informe diario de resultados de sus acciones, el Gabinete de Seguridad indicó que también en Sinaloa, pero en el municipio de Mazatlán, en tres acciones se detuvo a cuatro personas; además, se aseguraron un vehículo, 13 armas largas, un fusil Barrett, 30 mil cartuchos, cargadores y equipo táctico.

Durante el lunes 22 de junio, las instancias que integran este organismo realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

En La Rumorosa, en Tecate, Baja California, elementos federales y de la Policía Estatal localizaron un vehículo donde aseguraron un arma larga, dos armas cortas, 14 cargadores, 565 cartuchos, cuatro kilos de mariguana y un chaleco táctico.

En Ecatepec, Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a tres personas les aseguraron dosis de droga y dinero en efectivo.

Al realizar recorridos de vigilancia, en Olinalá, Guerrero, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, aseguraron dos armas largas, un aditamento lanzagranadas, dos cargadores, 3 mil 015 cartuchos y 104 kilos de mariguana.

En Acaponeta, Nayarit, elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, con un saldo de tres personas detenidas y el aseguramiento de 10 cargadores, 272 cartuchos, una antena satelital, dos radios de comunicación y un vehículo.