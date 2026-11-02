Inés Gómez Mont enfrentará 3 órdenes de aprehensión al volver a México: FGR

La conductora de televisión Inés Gómez Mont, detenida el fin de semana en Florida, Estados Unidos, cuenta con tres órdenes de aprehensión solicitadas por fiscalías de la Fiscalía General de la República (FGR), informó su titular, Ernestina Godoy Ramos.

La fiscal detalló que la detenida está vinculada a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

“Inés ‘N’ cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, todas ellas libradas por jueces federales. Una solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; mientras dos más que fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, por defraudación fiscal equiparada”, detalló Godoy Ramos.

En un mensaje en video, publicado este lunes en las redes sociales de la FGR, la fiscal indicó que, además de los adeudos fiscales, Gómez Mont está vinculada al desvío de más de 2 mil 450 millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de la administración de los penales federales, a través de empresas fantasma.

“Asimismo, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

“Estas conductas son graves. El esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales, recursos destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país”, explicó la fiscal Godoy Ramos.

Las investigaciones de la FGR establecen que Gómez Mont presuntamente ingresó en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, producto de un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del OADPRS.

Solicitud

La fiscal Godoy Ramos indicó que, tras la huida de Gómez Mont, la FGR solicitó en 2025 su detención provisional con fines de extradición.

“Desde que Inés ‘N’ huyó del país, la Fiscalía ha actuado para presentarla ante la justicia. En septiembre de 2025 se solicitó a los Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia, integramos la petición formal correspondiente.

“En las últimas semanas, en colaboración con autoridades estadounidenses, hemos intercambiado información y fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes”, dijo.

Godoy Ramos explicó que la captura de la indiciada se debe a asuntos migratorios, por lo que, en caso de que Estados Unidos decida deportarla, se ejecutarán las tres órdenes de aprehensión en su contra.