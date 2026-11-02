Identifican a piloto y copiloto fallecidos tras desplome de avioneta en Pachuca, Hidalgo

Moisés N y José Jaime N, piloto y copiloto de la avioneta Cessna T210N, matrícula XB-AZG, que se desplomó y se incendió en Pachuca, Hidalgo, fueron identificados por sus familiares, luego de que ambos perdieran la vida en el accidente aéreo.

La aeronave despegó alrededor de las 9:30 horas del aeropuerto Juan Guillermo Villasana, con destino a Cuernavaca, Morelos; sin embargo, aproximadamente cinco minutos después cayó en las inmediaciones de la avenida Tezontle, a un costado de la colonia Venta Prieta, donde quedó a unos 15 metros de varias viviendas.

Tras el impacto, elementos militares y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para controlar el incendio y confirmaron el fallecimiento de los dos tripulantes.

Vecinos de la zona señalaron que, antes de precipitarse, la avioneta habría quedado atorada entre cables, situación que presuntamente evitó que impactara directamente contra los domicilios.

La comerciante Blanca Quintero relató que la intensidad de las llamas se sintió incluso en los establecimientos cercanos.

También reconoció la rápida reacción de trabajadores de una tienda departamental, quienes acudieron inicialmente con extintores para intentar sofocar el fuego, antes de la llegada de los militares.

Personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Las indagatorias quedaron a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).