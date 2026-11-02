Baja California invierte $15,600 MDP en agua

En el marco de su Quinto Informe de Actividades, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó los avances del programa Gobierno del Agua, impulsado en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La estrategia contempla una inversión total proyectada de 15 mil 616.8 millones de pesos con financiamiento 100% público proveniente del Gobierno de México y del Gobierno de Baja California. Estos recursos se destinan a fortalecer la seguridad hídrica, el saneamiento y la infraestructura estatal mediante obras estratégicas como la Planta Desaladora de Rosarito y sus respectivas redes de conducción para abastecer a hogares, comercios, industrias y hospitales.

Como parte del Plan Nacional Hídrico y la Ley Nacional de Aguas, la Federación otorgó por primera vez títulos de concesión y asignación de agua directamente a los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada. Este hecho elimina los esquemas de pagos millonarios a terceros y distritos de riego, garantizando la gestión y el abasto directo por los próximos 30 años. Asimismo, la administración estatal concretó la asignación de 3 mil millones de pesos para la recuperación integral del cauce del Río Tijuana y destinará 681 millones de pesos al Sistema de Alejamiento de Aguas Tratadas para el saneamiento fronterizo.

La cobertura regional abarca más de 1,578 millones de pesos para San Quintín mediante pozos, la ampliación de la desaladora Padre Kino y la nueva desaladora municipal; la introducción del drenaje sanitario en Primo Tapia para Playas de Rosarito; y la puesta en marcha del Tanque Regulador "Juárez" en Tecate, beneficiando de forma directa a más de 15 mil familias de dicho municipio.

Sobre el impacto de estas acciones en el desarrollo estatal, Marina del Pilar Avila Olmeda afirmó: "Garantizar el agua para nuestra gente es un acto de justicia histórica que transforma vidas. Durante cinco años de bienestar hemos sentado las bases para que a ninguna familia bajacaliforniana le falte el vital líquido, consolidando proyectos estratégicos que aseguran el agua de hoy y la tranquilidad de las próximas generaciones".