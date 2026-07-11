Somos un número

En México desaparecen, en promedio, 40 personas al día: una cada 35 o 40 minutos. La cifra se repite en informes, titulares y discursos oficiales, pero detrás de cada número hay una historia suspendida. Es como si el rompecabezas del hogar perdiera una pieza y la imagen jamás volviera a completarse.

La desaparición comienza con una llamada que no llega, con un mensaje sin respuesta. Entonces empieza el infierno de la espera: los celulares sobre la mesa, la esperanza aferrada a cualquier sonido y la angustia creciendo con cada hora transcurrida. Las autoridades prometen investigar, mientras la angustia y la desesperación se apoderan de quienes buscan a la persona amada.

Esta semana terminó la espera de más de un mes para una familia. La esperanza se extinguió para una familia con el hallazgo de los restos de Roxana Guzmán. La periodista veracruzana, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el pasado 2 de junio dentro de su propia casa.

Ocho personas han sido detenidas, pero las autoridades reconocen que aún faltan responsables por capturar. Entre los detenidos hay policías municipales. Si quienes deberían proteger terminan colaborando con organizaciones criminales, ¿a quién acudimos cuando sentimos que nuestra vida está en riesgo?

Artículo 19 ha advertido que no basta con detener a los autores materiales; es indispensable investigar las redes de complicidad entre grupos criminales y autoridades.

Lo cierto es que ninguna captura repara el vacío de una madre, de una familia, de dos hijos menores de edad que hoy despiden a su mamá.

Y es precisamente esa madre quien pronunció una de las frases más dolorosas de esta tragedia: “Ahora entiendo lo que sienten las madres buscadoras. Al menos, tendré un lugar donde llevar flores”. ¿En qué momento normalizamos que encontrar restos humanos sea considerado un consuelo?

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

Desde la Presidencia se invitó a periodistas en situación de riesgo a acercarse al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. La intención puede ser correcta, pero la realidad vuelve a imponerse con crudeza.

Porque el problema no es únicamente que existan amenazas. El problema es que, incluso cuando existen mecanismos de protección, muchas veces no alcanzan. Hay historias conocidas de periodistas asesinados que ya contaban con medidas de seguridad. La protección institucional llega tarde, es insuficiente o no logra contener la violencia de quienes saben que, en México, los crímenes contra la prensa mayormente quedan impunes. Se trata de una impunidad estructural que supera 95%.

Pero, además, hay algo que no podemos perder de vista: Roxana era mujer. Y eso importa. Porque en el periodismo, ser mujer implica enfrentar amenazas diferenciadas. La Organización de las Naciones Unidas ha subrayado que esos riesgos deben ser reconocidos por el Estado. No es un simple detalle: es la evidencia de que el ejercicio periodístico de las mujeres se desarrolla en condiciones de mayor vulnerabilidad.

CERO EMPATÍA

Mientras una familia despedía a una de sus integrantes en Veracruz y el estado enfrenta carencias graves como inseguridad, desabasto médico y mala infraestructura, la conversación pública giraba en torno a las remodelaciones del Palacio de Gobierno, donde reside la gobernadora. La inversión supera los 60 millones de pesos, y aunque inicialmente anunció que uno de los salones llevaría el nombre de la primera mandataria de la entidad (ella misma), después aclaró que no sería así. Entendimos mal. Fuimos unos malpensados. Sin embargo, el mensaje devastador ya había sido entregado. Son claras las verdaderas prioridades de Rocío Nahle.