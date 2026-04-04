Se fortaleció músculo del INE: Claudia Zavala; entrega cuentas

En el cierre de su encargo como consejera del INE, Claudia Zavala hizo un balance positivo de sus nueve años de gestión, destacando avances en la consolidación del sistema electoral mexicano, particularmente tras la reforma de 2014.

“Fueron nueve años muy significativos. Cuando nosotros llegamos había operado el sistema híbrido de la reforma 2014. Y ya se tenían experiencias muy interesantes que capturamos”, dijo.

En entrevista para Imagen Radio, la consejera electoral del INE subrayó que durante su periodo se fortaleció el modelo electoral nacional, se consolidó el Servicio Profesional Electoral y se perfeccionaron procesos clave, especialmente en la elección de 2018.

“Mejoramos el modelo de estas elecciones donde el INE es rector y están todos los otros institutos electorales locales. Se establecieron criterios que han sido muy estables ahora para el servicio profesional electoral a nivel nacional”, indicó.

No obstante, Zavala advirtió que posteriormente surgieron intentos de reforma orientados a debilitar la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), por ejemplo: “se pretendía eliminar parte del servicio profesional y reducir garantías de autonomía e independencia”.

Autonomía del INE está garantizada por la Constitución

Sin embargo, enfatizó que la autonomía del Instituto Nacional Electoral está garantizada por la Constitución, la cual también protege la independencia de sus integrantes frente a presiones externas o internas.

En ese sentido, defendió su actuación basada en principios constitucionales, derechos humanos y trabajo colegiado, “en mi caso, mi formación profesional siempre atiende a los valores, a los principios que están en la Constitución”.

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