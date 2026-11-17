Representantes del PRI y del Partido Paz expresaron dudas sobre los mecanismos de seguridad del nuevo sistema del INE para verificar la integridad de quienes aspiren a una candidatura, en particular sobre el manejo de la información confidencial una vez que los archivos son descargados y descifrados en equipos de cómputo locales.

Durante la presentación de la plataforma ante la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, Luis Cuenca, representante del PRI, preguntó si el sistema permite conocer en qué equipo se descarga la información y quién la manipula, así como si existen controles para impedir que sea copiada a dispositivos externos.

Una vez que esta información se baja, pues nada más resta tener fe en la buena voluntad de quienes hacen uso y manejo y bajan la información”, advirtió.

Cuenca insistió en que, una vez descifrado un archivo, podría trasladarse a una memoria USB y compartirse con otras personas, por lo que preguntó si era posible establecer candados para evitarlo.

En el mismo sentido, Ernesto Guerra, representante del Partido Paz, consideró que todavía faltan explicaciones sobre los controles de seguridad y pidió que se entreguen manuales, se realicen capacitaciones y simulacros por partido político.

Al bajarlos al ZIP, sí queda disponible la información. Cuando un archivo viene zipiado, lo primero que se hace es descomprimirlo y al descomprimirlo quedan visibles todos los archivos”, señaló.

El representante también planteó que se debe aclarar quién tendrá acceso a la plataforma en cada partido y qué controles existen en los distintos tramos del procedimiento.

En respuesta, personal de la Unidad Técnica de Servicios de Informática explicó que la plataforma funciona como conducto para encaminar los archivos a sus destinatarios y que la información viaja cifrada por un canal seguro.

Sin embargo, se reconoció que, una vez descargada en una computadora, “la responsabilidad se traslada hacia la persona que está manipulando el equipo de cómputo”.

Precisó que el sistema conserva una bitácora con marcas de tiempo para registrar cuándo se envía y recibe la información, pero no detalló controles para impedir que los archivos sean copiados una vez que están en un equipo local.

El presidente de la comisión, Arturo Chávez, defendió el diseño del mecanismo.

Explicó que el INE revisa los datos de identificación de las personas solicitantes y remite los archivos cifrados a las autoridades, que cuentan con la llave para abrirlos.

Las respuestas, dijo, también se envían cifradas para que el Instituto no pueda consultarlas.

Añadió que cada partido deberá designar a una persona responsable, con una clave única e intransferible, quien firmará una carta responsiva sobre las consecuencias legales del mal uso de la información. “Si alguno de estos actores (...) transfiere esa información a otro, eso es objeto de responsabilidades”, sostuvo.

La comisión acordó compartir los materiales, entregar manuales y organizar capacitaciones y simulacros para partidos y autoridades.

El procedimiento busca intercambiar información con la FGR, la Secretaría de Seguridad, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia para evaluar riesgos relacionados con las candidaturas.