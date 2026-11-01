INE ordena a partidos postular al menos nueve mujeres a gubernaturas. 

Los partidos políticos nacionales deberán postular al menos nueve mujeres de las 17 candidaturas a gubernaturas que estarán en disputa en 2027, determinó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al aprobar un procedimiento para supervisar y verificar el cumplimiento de la paridad de género.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, explicó que la medida responde a la obligación constitucional de garantizar la paridad sustantiva y a la persistente subrepresentación histórica de las mujeres en los poderes ejecutivos estatales.

Recordó que, desde 2020, el INE ha aprobado cinco acuerdos para hacer efectivo este principio y que las determinaciones de la autoridad electoral y del Tribunal Electoral han permitido que 13 mujeres sean electas gobernadoras: seis en 2021, dos en 2022, una en 2023 y cuatro en 2024.

Sin embargo, advirtió que los avances todavía son insuficientes, pues en el último ciclo electoral en el que se renovaron las 32 gubernaturas, sólo en 40 por ciento de las entidades fue electa una mujer.

“La paridad no es una concesión del Estado, ni de las autoridades electorales, ni de los partidos políticos, es una exigencia democrática sustentada en la dignidad humana, la igualdad sustantiva y el principio de no discriminación”, sostuvo Humphrey.

La consejera Norma Irene De la Cruz destacó que el procedimiento permitirá revisar de manera preventiva los criterios de competitividad de los partidos, para evitar que las mujeres sean postuladas en entidades donde tengan pocas posibilidades de triunfo.

Subrayó que esos criterios deberán ser transparentes, objetivos y verificables, y que la paridad debe acompañarse de medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.

La propuesta deja a cada partido la decisión de definir en cuáles entidades postulará mujeres y hombres, así como sus mecanismos internos, pero el INE verificará que se cumpla la postulación mínima de nueve candidatas y que se respeten los criterios de competitividad.

Durante la discusión, representantes partidistas plantearon objeciones principalmente sobre los plazos para informar la distribución de candidaturas y las dificultades para definirla antes de formalizar coaliciones o candidaturas comunes. El PAN señaló que algunas decisiones internas podrían modificarse conforme a los calendarios legales; el Partido Verde consideró excesiva la documentación solicitada y pidió más tiempo, mientras que el Partido Paz advirtió sobre la premura del caso Guerrero, cuyas precampañas comienzan el 12 de noviembre.

Humphrey respondió que los partidos deben informar sus métodos de selección y que el proyecto contempla requerimientos para completar documentación, así como la posibilidad de modificar posteriormente la distribución conforme a sus procedimientos estatutarios.

El acuerdo fue aprobado por nueve votos a favor y uno en contra.