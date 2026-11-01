Reportan primeras mariposas Monarca llegando a sus santuarios de Michoacán y Edomex 

Puntual a su cita, la mariposa Monarca (Danaus plexippus) arribó a los santuarios de hibernación en los bosques de oyamel del Estado de México y Michoacán, para celebrar el Día de Muertos, en las comunidades y los ejidos donde se cree que son las almas de los difuntos que llegan a visitar a sus familias.

Impulsadas por el Frente Frío número 4, las incansables viajeras que ingresaron a territorio nacional desde el 5 de octubre por Coahuila, procedentes de Canadá y Estados Unidos, ya se observan desde el sábado 31 de octubre dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Homero Gómez Valencia, conocido como Homero Gómez Jr., hijo del reconocido activista Homero Gómez González, "El Guardián" de la Mariposa Monarca, asesinado impunemente en enero de 2020, informó en sus redes sociales, que cientos de ejemplares vuelan en el Santuario El Rosario, ubicado en el municipio de Ocampo, Michoacán.

"Amigas y amigos, hoy quiero compartirles una noticia que nos llena de alegría y emoción.

Desde la tarde de ayer y durante el día de hoy, cientos de mariposas Monarca han comenzado a arribar al Santuario El Rosario, el más grande del mundo.

Nuestras viajeras, las novias del Sol, el alma de los muertos, llegan puntuales a su cita con los bosques michoacanos. Llegando los primeros días de noviembre, justo cuando en México, estamos celebrando Día de Muertos, como marca la tradición.

¡Bienvenidas, viajeras! Esta es su casa, este es su santuario", anunció.