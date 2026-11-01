Marina mantiene apoyo a población ante intensas lluvias en Baja California, BCS, Sinaloa y Sonora

Ante las intensas lluvias que se mantienen en el noroeste del país, la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) mantiene los trabajos de apoyo a la población afectada en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

La dependencia detalló que se mantiene la aplicación del Plan Marina, en diferentes fases, ante las necesidades que se están presentando en esas entidades del noroeste del país.

Se detalló que, en Baja California, elementos de la Segunda Zona Naval con sede en Ensenada y del Sector Naval de San Felipe se encuentran en Fase de Prevención.

Una Brigada de Reacción ante Emergencias (BRE), integrada con personal naval y en coordinación con Protección Civil de Ensenada, han efectuado recorridos en diferentes colonias realizado censos y avisos en casas de zonas de alto riesgo; además de apoyar en el llenado de costales de arena para ser empleados en áreas con peligro de inundación.

En Baja California Sur, la Cuarta Zona Naval, con sede en La Paz, con los sectores navales de Puerto Cortés y Cabo San Lucas, se encuentran en Fase de Preparación.

El Sector Naval de Santa Rosalía se mantiene en Fase de Prevención, con 100 elementos integrantes de la BRE, diez vehículos, una planta potabilizadora y cinco equipos de maquinaria pesada, ante posibles afectaciones.

La Segunda Región Naval con sede en Guaymas, Sonora, mantiene la Fase de Recuperación, con una BRE, 2 mil 029 elementos, 46 vehículos, dos buques, tres embarcaciones, dos drones, una cocina móvil y nueve equipos de maquinaria pesada.

La Sexta Zona Naval, con sede en Puerto Peñasco, se encuentran en Fase de Prevención, realizando diversos recorridos.

En Sinaloa, personal de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, y el Sector Naval de Topolobampo, se mantiene en Fase de Preparación.

La Marina indicó que, como Autoridad Marítima Nacional, se mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y marítimas en los puertos del litoral del Pacífico, por lo que se mantienen cerrados puertos en Sonora, Baja California y Baja California Sur.