Edomex tiene violento fin de semana con 23 homicidios dolosos

Durante el pasado fin de semana, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, se cometieron en el país 116 homicidios dolosos, de los cuales 23 casos ocurrieron en el Estado de México, siendo la entidad con mayor violencia letal en este periodo.

La cifra inédita para la entidad mexiquense se estableció a partir del registro de 3 personas asesinadas el viernes, 9 casos ocurridos el sábado y 11 homicidios cometidos el domingo pasado, la cantidad más alta en un día.

El conteo recopilado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) estableció que Sinaloa fue la segunda entidad con más violencia letal en este periodo, con 13 personas asesinadas.

Guanajuato se desplazó al tercer lugar en este conteo con 12 homicidios dolosos, seguido de Baja California con 11 casos; y con 7 asesinatos quedaron registrados la Ciudad de México, Chihuahua y Morelos.

El informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales estableció que, durante el fin de semana pasado, en Guerrero, Michoacán y Sonora se registraron 5 casos por entidad.

En Tabasco se cometieron 4 asesinatos; Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo fueron 3 casos por entidad y en Veracruz hubo 2 homicidios dolosos.

Con el reporte del SESNSP se estableció que, de manera preliminar, durante octubre del presente año, en el país se cometieron mil 215 homicidios dolosos, con un promedio diario de 39.1 casos.

Por su parte, noviembre inició con 39 asesinatos, confirmando el promedio diario con el que concluyó el mes anterior.