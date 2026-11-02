La Marina asegura 97.5 toneladas de cocaína y golpea al narco en Michoacán

La Secretaría de Marina (Semar) reportó el aseguramiento de 97.5 toneladas de cocaína en operaciones realizadas durante la actual administración en el Pacífico mexicano, un golpe económico de aproximadamente 25 mil millones de pesos a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Entre las acciones recientes destaca la detención de tres presuntos líderes de una célula delictiva que controlaba rutas marítimas en la costa de Michoacán.

A través de un comunicado, la dependencia destacó que los resultados son producto de trabajos de inteligencia naval y coordinación con otras instituciones de seguridad, con los que busca frenar el tráfico internacional de drogas y debilitar las estructuras que operan en aguas nacionales.

La Marina señaló que uno de los objetivos de estas intervenciones es identificar a quienes controlan los corredores marítimos utilizados para introducir cargamentos de cocaína procedentes de Centro y Sudamérica.

De acuerdo con información obtenida mediante labores de inteligencia naval, la célula delictiva intervenida presuntamente tenía bajo su control rutas marítimas en la franja costera comprendida entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán.

La institución explicó que estos corredores eran utilizados para ingresar cargamentos de droga procedentes de Centro y Sudamérica, que posteriormente eran trasladados hacia distintos puntos del territorio nacional.

La identificación de estas rutas permitió orientar las operaciones contra los integrantes de la organización y avanzar en el desmantelamiento de su estructura logística.

La Semar destacó la “detención de tres presuntos líderes de una célula delictiva, producto de trabajos de inteligencia naval y coordinación interinstitucional, para debilitar las capacidades de las organizaciones que utilizan el Pacífico mexicano para el tráfico de cocaína”.

Los Pichilinguillos, grupo golpeado en Michoacán

Uno de los resultados recientes de la coordinación entre autoridades federales y estatales fue la desarticulación del grupo delictivo conocido como Los Pichilinguillos, anunciada el pasado 29 de octubre por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

El operativo permitió detener a tres presuntos líderes identificados como Bernardo “N”, alias Nando; Leopoldo Fabián “N”, conocido como Negrito, y Leobardo “N”, alias Lioba.

Los tres son investigados por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto cometidos en la costa michoacana.

Las capturas se realizaron en el municipio de Coahuayana, donde agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron las órdenes de aprehensión con apoyo de corporaciones estatales y federales.

En las acciones participaron la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.