Urge Partido Verde a frenar plásticos innecesarios por compras digitales ante El Buen Fin

El comercio digital enfrenta un severo llamado de atención ambiental previo al inicio de la temporada de mayor consumo del año. La dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México advirtió que el auge de las ventas en línea debe regularse de inmediato, al considerar que “el crecimiento del comercio electrónico debe acompañarse de medidas que eviten la generación innecesaria de residuos y disminuyan su impacto ambiental”.

Jesús Sesma Suárez, líder del PVEM capitalino, fijó postura frente al despliegue logístico de las grandes plataformas comerciales que saturan a la metrópoli de paquetes y envolturas. De cara a los picos de ventas de fin de año, el dirigente subrayó que las jornadas comerciales venideras “representan una oportunidad para promover prácticas de consumo más responsables, particularmente entre las empresas y plataformas digitales que utilizan grandes cantidades de bolsas, envolturas y materiales de relleno para distribuir sus productos”.

La fuerza política cerró filas en torno al proyecto legislativo promovido por la diputada Elvia Estrada Barba dentro del Congreso de la Ciudad de México. Esta iniciativa contempla modificar el marco regulatorio vigente para “prohibir los plásticos de un solo uso en el embalaje de productos comercializados por internet, con excepciones para materiales compostables, además de fomentar alternativas reutilizables y reciclables”.

El impacto logístico en los hogares capitalinos se encuentra en el centro del debate parlamentario. Al respecto, el dirigente ecologista puntualizó que el objetivo central de la reforma consiste en evitar “que la comodidad de recibir un producto en casa se traduzca en una generación excesiva de basura, especialmente cuando se utilizan múltiples envolturas para proteger artículos que podrían transportarse con menos materiales”.

Las cifras analizadas por el Poder Legislativo local dimensionan la gravedad del problema derivado de los envíos a domicilio. Según los diagnósticos técnicos revisados por los legisladores, el sector del comercio electrónico “genera más de 236 toneladas diarias de residuos plásticos en la Ciudad de México, una cantidad que permite dimensionar los desafíos ambientales asociados a esta modalidad de consumo”.

Ante la inquietud del sector mercantil, la representación partidista aclaró el alcance normativo y descartó afectaciones a la dinámica del mercado. Sesma Suárez remarcó con firmeza que la propuesta “no busca limitar las compras por internet ni afectar a los consumidores, sino promover que las empresas adopten alternativas de embalaje más eficientes, reduzcan los materiales innecesarios y asuman una mayor responsabilidad por los residuos derivados de sus actividades comerciales”.

La estrategia legislativa propone una reingeniería en la cadena de distribución corporativa. De acuerdo con el planteamiento del PVEM, resulta indispensable transitar hacia esquemas operativos eficientes sustentados en “el uso de empaques reutilizables, la reducción de envolturas y la incorporación de materiales que puedan recuperarse o aprovecharse después de cumplir su función”.

El calendario comercial coloca la discusión en un punto neurálgico para las políticas ambientales y de sustentabilidad de la capital. El líder ecologista insistió en que las jornadas de ofertas venideras abren la puerta indispensable para la toma de decisiones, ya que el debate legislativo “cobra especial relevancia ante la próxima temporada de promociones comerciales, pues representa una oportunidad para reflexionar sobre el impacto ambiental de nuestros hábitos de consumo y la necesidad de avanzar hacia modelos de distribución más sustentables”.