En medio de la crisis, INE designa a 205 funcionarios electorales para los estados

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó designar a 205 ganadores del Concurso Público 2026, quienes ocuparán diversos cargos y puestos en las Juntas Distritales Ejecutivas de todo el país.

Esta determinación fortalece la estructura técnica y operativa de los órganos desconcentrados, cubriendo las vacantes correspondientes a Vocalías Secretariales, Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Registro Federal de Electores, así como jefaturas de oficina de seguimiento y análisis”, precisó el INE.

Lo anterior, señaló el órgano autónomo, atiende las necesidades institucionales derivadas del Proceso Electoral Federal 2026-2027 y a la importancia de asegurar la ocupación oportuna de las plazas vacantes.

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El objetivo, argumentó, es fortalecer la integración y el funcionamiento de las Juntas Distritales Ejecutivas.

El procedimiento destacó por la aplicación de estrictos filtros: se inscribieron 29 mil 342 aspirantes, de los cuales 11 mil 646 presentaron la evaluación de conocimientos y superaron los filtros sucesivos de verificación de requisitos, exámenes psicométricos y entrevistas estructuradas conducidas por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional”.

Para este proceso, se contó con el acompañamiento técnico de áreas clave del INE, como la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control.

Se evaluó un total de 209 plazas vacantes iniciales; sin embargo, tras cuatro declinaciones, la propuesta actualizada comprende la designación de 205 ganadores, mientras que cuatro plazas permanecerán libres, las cuales serán objeto de nuevos ofrecimientos y serán cubiertas próximamente mediante la lista de reserva.

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El instituto aplicó medidas de accesibilidad lingüística, mediante las cuales se realizaron ofrecimientos prioritarios en distritos indígenas, con base en habilidades de comunicación en lenguas nacionales originarias predominantes.

Asimismo, se aplicaron acciones afirmativas para garantizar la paridad sustantiva, en las que destacaron esquemas de alternancia paritaria y el criterio combinado que destinó al menos el 70 por ciento de las plazas a mujeres.

Los nombramientos surten efecto a partir del 16 de noviembre de 2026 y del 1 de diciembre de 2026, “asegurando con ello la integración plena del personal calificado para las actividades del Proceso Electoral Federal 2026-2027”, concluyó el INE.