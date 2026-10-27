Buscan a ambientalista desaparecido en Monterrey, Nuevo León

A través del reparto de fichas de búsqueda y una intensa campaña en redes sociales, colegas del ambientalista Samuel Cardona Garza, buscan al activista quien se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de octubre, en Nuevo León.

Sam, como se le conoce, es integrante del colectivo Un Río en el Río y ha luchado por diversas causas ambientales.

El hombre, de 34 años, fue reportado como desaparecido por su familia y fue visto por última vez en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey.

El hombre, de 34 años, fue reportado como desaparecido por su familia y fue visto por última vez en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey. Especial

Samuel es de cabello negro, largo y ondulado; tez moreno claro, ojos café oscuro, nariz chata, boca mediana, mide 1.80 metros de estatura, es de complexión delgada.

Como señas particulares tiene el tatuaje de una tortuga de colores en el antebrazo izquierdo y una nochebuena y un timón en el antebrazo derecho.

Al momento de su desaparición vestía una playera negra, pantalón caqui y tenis. Cualquier información de su paradero puede ser proporcionada a los teléfonos 81 1990 3873 y 81 2020 4411.