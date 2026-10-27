Alerta en Chiapas por sismos en Arriaga y Ciudad Hidalgo

Dos sismos de magnitud 4.6 y 4.4 se registraron este día en Chiapas, lo que llevó al Sistema Estatal de Protección Civil a activar los protocolos de monitoreo y atención para identificar posibles afectaciones y brindar asistencia a la población.

Los movimientos tuvieron como referencias las localidades de Arriaga y Ciudad Hidalgo, mientras que las autoridades estatales mantienen labores de supervisión ante la actividad sísmica en la entidad.

Como parte de los protocolos de actuación, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) realiza recorridos de supervisión y monitoreo en Tuxtla Gutiérrez para verificar probables afectaciones y brindar atención oportuna a la ciudadanía”, reportó el Sistema Estatal de Protección Civil.

Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no detalla daños materiales ni personas lesionadas. La evaluación de posibles afectaciones depende de los resultados de las labores de monitoreo.

Revisión de hospitales tras sismos en Chiapas. Facebook

Sismo de magnitud 4.4 frente a las costas de Ciudad Hidalgo

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), a las 06:25:24 horas, tiempo del centro de México, se registró un sismo de magnitud 4.4, con epicentro ubicado a 144 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

El reporte técnico señala que el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Sus coordenadas fueron latitud 14.05 y longitud -93.32, en una zona oceánica frente a las costas del estado.

Este tipo de eventos está relacionado con la actividad tectónica de la región, donde la interacción de las placas que convergen frente al litoral del Pacífico mexicano genera movimientos sísmicos de manera recurrente.

Sismo de magnitud 4.6 se percibe en siete regiones

Minutos antes, se reportó un sismo de magnitud 4.6 con referencia en Arriaga. Según la información difundida por Protección Civil estatal, el movimiento fue percibido en las regiones Metropolitana, Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca, Valles Zoque, Norte y De los Bosques.

La percepción del movimiento en distintas regiones motivó el seguimiento preventivo de las autoridades, con el objetivo de identificar posibles daños y atender los reportes ciudadanos.

La activación de los protocolos permite coordinar las tareas de vigilancia y respuesta, así como verificar las condiciones de inmuebles y otros puntos que pudieran presentar afectaciones.

Ante los sismos registrados en Chiapas, el Sistema Estatal de Protección Civil exhortó a la población a mantener la calma y revisar las condiciones de sus viviendas para identificar posibles daños.

La dependencia recomendó “mantener la calma y revisar las condiciones de las viviendas para descartar fisuras o daños estructurales”.

Asimismo, indicó que, en caso de detectar alguna anomalía o requerir apoyo, la ciudadanía debe “reporta[r] de inmediato al número de emergencias 911”.

Las autoridades recomiendan prestar atención a la aparición de grietas nuevas, desprendimientos o daños visibles después de un movimiento telúrico. Si un inmueble presenta señales de posible daño estructural, lo prudente es evitar ingresar o permanecer en él hasta que sea evaluado por personal especializado.

¿Por qué tiembla con frecuencia en Chiapas?

Chiapas se encuentra en una región de importante actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, del Caribe y de Norteamérica, cuya dinámica contribuye a la generación de movimientos en el territorio y frente a la costa del Pacífico.

Las zonas costeras y el Soconusco registran actividad sísmica recurrente, por lo que el monitoreo instrumental y los protocolos de Protección Civil son fundamentales para identificar eventos, evaluar riesgos y comunicar medidas preventivas.

Aunque un sismo de magnitud moderada no implica por sí mismo que existan daños, sus efectos pueden variar de acuerdo con la profundidad, la distancia al epicentro, las características del suelo y las condiciones de las construcciones.

Por ello, Protección Civil mantiene el llamado a la prevención y a la comunicación inmediata de cualquier afectación, mientras continúan las labores de vigilancia relacionadas con los movimientos registrados en Chiapas.