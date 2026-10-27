Gabinete de Seguridad amplía presencia en Sinaloa: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad realizarán una gira de trabajo en Sinaloa esta semana.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario indicó que este martes acudirá el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Por instrucciones de la Presidenta de México @Claudiashein, los titulares de Defensa @Defensamx1, Marina @SEMAR_mx y Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico realizaremos esta semana una agenda coordinada de visitas de supervisión en Sinaloa.

El secretario de la Defensa Nacional acudirá hoy; las Secretarías de Seguridad y de Marina (almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles) realizarán sus respectivas visitas en días distintos de la semana”, detalló García Harfuch.

El funcionario indicó que estos trabajos tienen el objetivo de revisar la presencia de las corporaciones y conocer las necesidades de las autoridades en la entidad.

Esta distribución permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.