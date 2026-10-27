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Gabinete de Seguridad amplía presencia en Sinaloa: García Harfuch

“Realizaremos esta semana una agenda coordinada de visitas de supervisión en Sinaloa”, precisó el titular de la SSPC.

Por: David Vicenteño

Elementos de la Guardia Nacional en Sinaloa
Gabinete de Seguridad realizará gira de trabajo en Sinaloa esta semana.Cuartoscuro/Carlos López

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad realizarán una gira de trabajo en Sinaloa esta semana.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario indicó que este martes acudirá el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Por instrucciones de la Presidenta de México @Claudiashein, los titulares de Defensa @Defensamx1, Marina @SEMAR_mx y Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico realizaremos esta semana una agenda coordinada de visitas de supervisión en Sinaloa.

El secretario de la Defensa Nacional acudirá hoy; las Secretarías de Seguridad y de Marina (almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles) realizarán sus respectivas visitas en días distintos de la semana”, detalló García Harfuch.

El funcionario indicó que estos trabajos tienen el objetivo de revisar la presencia de las corporaciones y conocer las necesidades de las autoridades en la entidad.

Esta distribución permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

La agenda contempla supervisar los despliegues, conocer de primera mano las necesidades de la Policía Estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal. Las visitas forman parte de una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales”, explicó García Harfuch.

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