La industria farmacéutica se suma a MedSafetyWeek 2026 para promover el reporte de sospechas de reacciones adversas

Ciudad de México, noviembre de 2026.- La industria farmacéutica se suma a MedSafetyWeek 2026, una iniciativa internacional que busca sensibilizar sobre la importancia de identificar y reportar oportunamente las sospechas de reacciones adversas asociadas con el uso de medicamentos. La campaña se realizará del 2 al 8 de noviembre de 2026 bajo el mensaje “Efectos secundarios: no los ignores, repórtalos”.

La iniciativa es coordinada por Uppsala Monitoring Center, que es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfocado en la farmacovigilancia a nivel global, en colaboración con autoridades regulatorias, centros de farmacovigilancia y otras organizaciones, con el propósito de fomentar la participación de pacientes y profesionales de la salud en el reporte de posibles efectos adversos.

La farmacovigilancia es un proceso permanente que permite recopilar, analizar y evaluar información relacionada con posibles reacciones adversas. Cada reporte aporta datos relevantes para ampliar el conocimiento sobre el perfil de seguridad de los medicamentos y contribuir a la implementación de medidas enfocadas en la protección de los pacientes.

“La seguridad de los medicamentos requiere de la participación coordinada de la industria farmacéutica, las autoridades, los profesionales de la salud y los pacientes. El reporte oportuno de una sospecha de reacción adversa genera información relevante para fortalecer los procesos de farmacovigilancia y mantener un seguimiento continuo de los tratamientos”, señaló la doctora Karina Renoirte, vocera oficial de PiSA Farmacéutica.

En este proceso, la industria farmacéutica desempeña un papel relevante mediante la recepción y el análisis de reportes, la vigilancia continua de la seguridad de los medicamentos y la colaboración con las autoridades sanitarias. Estas acciones contribuyen a reconocer posibles señales y a generar información para favorecer una toma de decisiones sustentada.

“Reportar una sospecha de reacción adversa es una acción responsable que contribuye al conocimiento colectivo sobre los medicamentos. Invitamos a pacientes, familiares, cuidadores y profesionales de la salud a no ignorar cualquier señal inesperada y a comunicarla mediante los canales correspondientes”, agregó Renoirte.

Ante cualquier malestar o reacción inesperada durante un tratamiento, es importante consultar a un profesional de la salud y evitar suspender, sustituir o modificar la administración de un medicamento sin orientación médica.

Las sospechas de reacciones adversas deben comunicarse para su registro y evaluación, ya sea a través de COFEPRIS (farmacovigilancia@cofepris.gob.mx) o directamente al titula del registro sanitario del medicamento. Es importante contar con los datos mínimos necesarios: datos de contacto de la persona que notifica, un paciente indentificable, nombre y lote del medicamento sospechoso, reacción adversa presentada

La participación de la industria farmacéutica en MedSafetyWeek 2026 refuerza el valor de la colaboración entre los distintos actores del sistema de salud para consolidar una cultura de farmacovigilancia, promover el uso responsable de los medicamentos y contribuir al bienestar de los pacientes.