Temor a represalias frena denuncias de violencia en 69% de los casos, revela estudio

El miedo a sufrir nuevas agresiones por parte de sus parejas o atacantes puede convertirse en un obstáculo para que las mujeres busquen ayuda ante situaciones de violencia. El 69% de la población considera que ese temor puede llevarlas a evitar acudir a instituciones públicas, de acuerdo con el Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres 2026.

El estudio, presentado por Fundación Instituto Natura y Avon, revela también que nueve de cada 10 mujeres han experimentado al menos una situación de violencia de género a lo largo de su vida. Sin embargo, una de cada tres no identifica espontáneamente como violencia las agresiones que ha vivido.

La investigación, realizada en colaboración con Quiddity entre junio y julio de 2026, con la participación de 2 mil 219 personas mayores de 18 años, advierte que las creencias sociales también dificultan la atención del problema.

El 46% de las personas encuestadas considera que los conflictos dentro de una pareja deben resolverse únicamente entre sus integrantes, una percepción que puede desalentar la intervención de terceros y contribuir a que las agresiones permanezcan en el ámbito privado.

Aunque el índice reporta avances en la concientización respecto a 2025, sus resultados muestran que reconocer la violencia como un problema social no necesariamente se traduce en identificar las agresiones, solicitar apoyo o intervenir ante ellas.

Silvia Ojeda, directora de Fundación Instituto Natura, señaló que uno de los principales desafíos es cerrar la brecha entre la conciencia sobre la violencia de género y las acciones concretas para prevenirla y atenderla.

El estudio recibió el reconocimiento a Mejor Investigación de Impacto Social en los ESOMAR Awards 2026.

Ante situaciones de violencia, las mujeres pueden solicitar orientación en la Línea de las Mujeres, a través del 079, opción 1; en la Ciudad de México también está disponible el *765, mientras que el 911 debe utilizarse en caso de emergencia.