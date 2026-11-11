Aseguran 248 kilos de carne de fauna silvestre en Yucatán; 244 kilos corresponden a venado cola blanca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 248 kilogramos de carne de animales silvestres durante un operativo nocturno realizado en Yucatán, de los cuales 244 kilos corresponden a venado cola blanca y cuatro kilos a pecarí de collar.

El aseguramiento se llevó a cabo los días 29 y 30 de octubre, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, luego de recibir múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con el aprovechamiento extractivo ilegal de ejemplares de vida silvestre.

Durante las inspecciones, las autoridades detectaron un vehículo que transportaba una importante cantidad de carne distribuida en bolsas. Al revisar el contenido, encontraron 52 piezas congeladas: 244 kilogramos de carne de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y cuatro kilogramos de pecarí de collar (Dicotyles tajacu).

El venado cola blanca concentró la mayor parte del producto asegurado, al representar aproximadamente el 98 por ciento de los 248 kilogramos decomisados. Cortesía

El venado cola blanca concentró la mayor parte del producto asegurado, al representar aproximadamente el 98 por ciento de los 248 kilogramos decomisados.

De acuerdo con la Profepa, aunque el aprovechamiento de ambas especies está permitido bajo las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, este debe cumplir con los requisitos legales correspondientes. Sin embargo, la persona que transportaba la carne no presentó documentación que acreditara su procedencia legal, por lo que las autoridades procedieron a asegurar la totalidad del producto.

Tras el aseguramiento, los 248 kilogramos de carne fueron trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), ubicado en el municipio de Valladolid, donde quedaron bajo depósito administrativo mediante el acta correspondiente.

La Profepa señaló que continuará con los recorridos de inspección y vigilancia en coordinación con la Guardia Nacional. Cortesía

La dependencia informó que realizará el análisis jurídico del expediente para determinar si el producto puede ser donado y aprovechado como alimento para los ejemplares carnívoros que se encuentran bajo resguardo en dichas instalaciones.

El despliegue tuvo como objetivo disminuir y erradicar la cacería furtiva en las zonas fronterizas y de traslape de dos áreas naturales protegidas: la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo.

La Profepa señaló que continuará con los recorridos de inspección y vigilancia en coordinación con la Guardia Nacional, particularmente en las regiones de Yucatán donde existe una mayor incidencia de reportes relacionados con la cacería ilegal.