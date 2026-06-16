¡Increíble! Con sólo una rama, sujeto hace frente a un cocodrilo

La presencia de un cocodrilo de casi dos metros afuera de su hábitat generó alarma entre vecinos de la colonia Donceles 28, en una zona céntrica de Cancún, en donde un ciudadano fue captado intentando conducir al reptil hacia una zona segura utilizando únicamente una rama.

El hecho quedó grabado en video por un automovilista que transitaba por el sitio y rápidamente se viralizó en redes sociales, debido al riesgo que asumió el hombre al acercarse al saurio sin equipo especializado.

Habitantes de la zona señalaron que los avistamientos de cocodrilos son frecuentes debido a la cercanía con cuerpos de agua y áreas de manglar.

Tras difundirse las imágenes, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron recorridos preventivos para exhortar a la población a no intervenir directamente ante este tipo de situaciones y reportar cualquier avistamiento al 911. Autoridades recordaron que intentar manipular fauna silvestre puede poner en riesgo tanto a las personas como a los animales.

🇲🇽🐊Sorprende cocodrilo en la colonia Donceles de #Cancún, hombre lo “asusta” con una rama. pic.twitter.com/2i04QSjzbB — La Pancarta de Quintana Roo (@lapancarta) June 16, 2026

En CDMX hallan cocodrilo en un lago

Por Jomás López

En el mes de febrero, una cría de cocodrilo fue hallada en el lago artificial del Parque Tezozomoc, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, por personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la cual realizó un operativo para resguardar al animal.

Luego de que los elementos recibieron denuncias de que el reptil retozaba en el cuerpo de agua, los oficiales de la BVA utilizaron una lancha para acercarse al cocodrilo de unos 30 centímetros de largo y colocarlo en una transportadora.

En su momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que “se entrevistaron con personal que labora en el lugar, quienes mencionaron que, al interior del lago, observaron un cocodrilo, por lo que los oficiales abordaron una lancha e iniciaron la búsqueda, hasta que lo hallaron en un tronco".

De acuerdo a la información, el pequeño cocodrilo fue localizado en un lago que se encuentra al interior del Parque Tezozomoc, en la calle Manuel Salazar, de la colonia Prados El Rosario.

Tras realizar las maniobras de contención y rescate, el cocodrilo fue resguardado en un contenedor y trasladado a otras instalaciones, ubicadas en la alcaldía Xochimilco para su valoración.

Ya en dicho lugar, un médico veterinario zootecnista realizó un oportuno estudio del animal para su posterior canalización a las autoridades correspondientes, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien además apuntó se presume por gente que frecuenta el lugar, que el reptil aparentemente fue abandonado en el lago.