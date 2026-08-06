Incendio consume complejo deportivo en Colima

Un incendio de grandes proporciones consumió la noche del miércoles y madrugada de este jueves gran parte de la infraestructura del club deportivo Play 7, ubicado sobre la avenida Pablo Silva García, en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, provocando una movilización de cuerpos de emergencia.

El siniestro ha causado especulación en el estado, ya que el establecimiento había sido clausurado por el Ayuntamiento apenas el pasado 2 de agosto, aunque las autoridades aún no determinan si existe alguna relación entre esa medida administrativa y el siniestro.

El Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima informó que, debido a la magnitud del incendio, se movilizó personal de las dos estaciones de la capital de Colima, para controlar y extinguir el fuego.

Las llamas se propagaron rápidamente debido a que la estructura central era una palapa que estaba construida con materiales altamente combustibles. Abraham Acosta Martínez

De acuerdo con la corporación, las llamas se propagaron rápidamente debido a que la estructura central era una palapa que estaba construida con materiales altamente combustibles, lo que favoreció el desarrollo del incendio y ocasionó severos daños materiales, sin embargo las llamas no alcanzaron negocios y casas ubicadas a un costado del inmueble.

En las labores también participaron elementos de Protección Civil Municipal de Villa de Álvarez, la Unidad Estatal de Protección Civil y corporaciones policiacas, que resguardaron el perímetro para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que únicamente se registraron pérdidas materiales.

Desde el año pasado, Colima ha registrado un repunte en incendios que han afectado restaurantes, bares, bodegas y otros establecimientos comerciales, varios de ellos de alto impacto mediático. En algunos casos las investigaciones han apuntado a hechos intencionales, mientras que en otros se han atribuido a accidentes o fallas eléctricas. En este caso, serán los dictámenes periciales los que determinen el origen del incendio en las instalaciones de Play 7.