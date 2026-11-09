Se queman al menos cinco viviendas en campamento migrante

Al menos cinco viviendas precarias de un campamento migrante se incendiaron este lunes en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió el siniestro que ocurrió en el campamento ubicado a un costado de las vías del tren en la colonia Vallejo.

Aunque se quemaron las viviendas de madera y cartón y otros objetos como muebles y otros objetos, no se reportaron lesionados.

Cerca de las 12:30 horas, fue sofocado el fuego y comenzaron las maniobras de remoción de escombros y enfriamiento.

"Informo que hemos extinguido el fuego y realizamos labores de remoción y enfriamiento. No se reportan personas lesionadas", indicó el director de los vulcanos, Juan Manuel Pérez Cova.