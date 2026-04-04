Cuatro mujeres salen a tiempo y evitan morir calcinadas en incendio de su auto en Durango

Un automóvil se incendió en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, lo que generó temor entre sus ocupantes, quienes al notar las llamas salieron de inmediato para ponerse a salvo.

El incidente fue atendido por elementos de Protección Civil y Bomberos la tarde del Viernes Santo, en el kilómetro 115 de la carretera J. Guadalupe Aguilera.

Incendio inició en el área del motor

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron la unidad con fuego activo en el área del motor.

Las llamas comenzaban a propagarse de forma peligrosa hacia el interior de la cabina, lo que incrementaba el riesgo de una pérdida total del vehículo.

Bomberos evitaron que el fuego se extendiera

De inmediato, los bomberos activaron maniobras de ataque utilizando el carrete de la unidad para sofocar el incendio.

Gracias a la intervención oportuna, se logró contener el avance del fuego y reducir los daños.

Enfriamiento para evitar reignición

Debido al alto nivel de riesgo, se llevó a cabo una remoción exhaustiva de materiales.

Además, se realizó el enfriamiento de la estructura con el objetivo de estabilizar la temperatura y descartar cualquier posibilidad de reignición.

Ocupantes lograron salir a tiempo

En el vehículo viajaban tres mujeres adultas y una menor de edad, quienes lograron evacuar a tiempo y salvar sus vidas antes de que el fuego se extendiera.

Los bomberos recordaron a la población la importancia de realizar revisiones mecánicas periódicas y contar con un extintor vigente para actuar ante cualquier falla eléctrica o mecánica.

«pev»