Inauguran repavimentación de 17 calles en Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación con concreto hidráulico de 17 calles en el fraccionamiento Villas del Sol 1. La obra, que abarca una extensión conjunta de 1.4 kilómetros y un total de ocho mil 250 metros cuadrados, beneficia de manera directa a cinco mil habitantes de la zona, cuyas vialidades no habían recibido intervención alguna desde la creación del asentamiento hace 25 años.

El proyecto se ejecutó bajo la modalidad "Mano a Mano", perteneciente al programa municipal Cimientos de Esperanza. A través de este esquema, el gobierno de Ecatepec suministró la totalidad de los materiales de construcción, mientras que la comunidad organizada aportó la mano de obra. La presidenta municipal destacó la organización de los colonos al calificar el esfuerzo como un ejemplo de comunidad e historia comunitaria, consolidándose como una de las estrategias más exitosas de la administración local.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la inversión gubernamental para estos trabajos ascendió a cinco millones 239 mil pesos. Las autoridades detallaron que, de haberse contratado a una empresa privada para el desarrollo de la obra, el costo estimado habría alcanzado los 16 millones de pesos, lo que significó un ahorro para el erario público de 11 millones de pesos.

Adicionalmente, la Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo una intervención integral en el fraccionamiento que incluyó la instalación y reconexión de luminarias, recolección de basura y escombros, así como la colocación de tapas de coladeras. Por su parte, la representación vecinal reconoció el impacto positivo en la seguridad y movilidad de los 22 conjuntos que integran el sector, mientras que la alcaldesa se comprometió a dar continuidad a las mejoras mediante la futura rehabilitación del parque comunitario y de la avenida principal.