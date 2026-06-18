Inaugura SEP exposición "Cascarita llanera. Nahuales en la cancha"

La Secretaría de Educación Pública (SEP) inauguró la exposición “Cascarita llanera. Nahuales en la cancha” en el Museo Vivo del Muralismo (MVM). El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, anunció que la muestra se compone de 35 obras realizadas en técnicas como óleo, monotipo, escultura y grabado, elaboradas con polímero de maíz, relleno de concreto y pintura. Esta exhibición, que estará abierta al público de junio a agosto del presente año, busca enaltecer el arte y el deporte desde la perspectiva plástica de los pueblos originarios.

La colección pertenece al artista mazateco Filogonio Naxín, originario de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, quien concibió este proyecto hace un año para hacer coincidir la tradición comunitaria con la justa mundialista. La propuesta del creador visual, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, consta detalladamente de 21 monotipos y 14 esculturas y grabados al óleo terminados a mano. Las piezas plasman un ritual lúdico donde intervienen jugadores humanos y animales sagrados como el jaguar, el águila y el venado.

Durante el acto inaugural, la responsable del MVM, Gloria Falcón Martínez, afirmó en representación del secretario de Educación que presentar esta obra constituye una forma de democratizar el acceso a la cultura y enriquecer el panorama educativo nacional. La funcionaria destacó que la exhibición muestra a las nuevas generaciones que el arte es un territorio vivo, diverso y en constante evolución, capaz de tender puentes entre distintas culturas. Asimismo, subrayó que el arte y el futbol son lenguajes universales que trascienden barreras lingüísticas y sociales.

Falcón Martínez explicó que Naxín logra construir un puente entre lo local y lo universal al retratar la esencia de un juego arraigado en los barrios y comunidades, con sus usos, costumbres y cosmovisión. Sostuvo que exhibir estas piezas en el corazón de la educación pública mexicana recuerda que la identidad se construye tanto en los libros de texto como en los patios escolares, promoviendo valores fundamentales como el juego limpio. El museo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mantiene el acceso libre para los visitantes de miércoles a lunes.