Inaugura Evelyn Salgado rehabilitación del puente El Pedregal

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la inauguración de la rehabilitación del puente “El Pedregal”, la cual contó con una inversión de mil 880 millones de pesos, donde aseguró que con estas acciones el estado abre una nueva página de esperanza y de justicia social.

Acompañada del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, la mandataria guerrerense destacó que este es uno de los casi 70 puentes que el gobierno de México ha rehabilitado en la entidad a través de la dependencia federal, esto después del paso del huracán John.

“Esto muestra la determinación de poner a Guerrero como una prioridad del plan carretero nacional, que nos coloca en un eje estratégico de conectividad”, señaló Evelyn Salgado.

Asimismo, aprovechó para reconocer el interés del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la reconstrucción de Guerrero, a través de la implementación de programas como el de Conservación y Bacheo con trenes de pavimentación. así como el de Caminos Artesanales, el cual inició en La Montaña y Costa Chica y se ha extendido a la Sierra. De esta manera, se han sumado más de 5,240 acciones en reparación y construcción de infraestructura carretera.

Este puente fue construido en 2001, inicialmente tenía 25 metros de longitud y 4 de altura entre el agua y la infraestructura, conectaba Acapulco, Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero y Chilpancingo. Sin embargo, tras el paso de los huracanes Otis y John este puente sufrió daños estructurales y colapso de accesos, por lo cual se determinó que para su correcto funcionamiento y durabilidad se debía de realizar una recuperación.

Ahora, está estructura cuenta con 60 metros de longitud y 11 de altura. Jesús Esteva señaló que el puente tuvo una ampliación de 6 a 9 metros de ancho, lo cual representa 160 metros de intervención total. Cabe señalar que durante la actual administración federal se han invertido mil 880 millones de pesos en reparaciones y remodelaciones de 68 puentes en el Estado de Guerrero.