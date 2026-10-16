IMSS supervisa 60% de sus hospitales con la estrategia Piso por Piso

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 16 de octubre de 2026, ha supervisado 166 de sus 277 hospitales como parte de la estrategia Piso por Piso, lo que representa un avance global del 60 por ciento.

El despliegue ha abarcado el 100 por ciento de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, el 65 por ciento de los hospitales regionales, el 58 por ciento de los generales de zona y el 46 por ciento de los generales de subzona. Asimismo, los estados de Aguascalientes, Campeche, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas registran un cumplimiento total en la revisión de sus centros hospitalarios.

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Durante estos recorridos presenciales efectuados área por área junto al personal médico y operativo, el instituto ha contabilizado 7,474 requerimientos en total, de los cuales 3,122 corresponden a prioridades de alta atención. Las carencias detectadas se concentran principalmente en equipo médico con 972 registros, abarcando aparatos esenciales como monitores de signos vitales, camillas, oxímetros y bombas de infusión. Le sigue el rubro de insumos con 751 reportes, que incluyen la falta de agujas, sondas, jeringas y tiras reactivas para medir glucosa.

En cuanto a conservación y mobiliario se contabilizaron 522 folios enfocados en climatización, abasto de agua, sanitarios, tomas de oxígeno, sillas y camas; mientras que en el área de personal se registraron 385 requerimientos para cubrir plazas de enfermería, médicos, camilleros y coberturas de ausencias.

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Sobre la continuidad de estos trabajos, la institución informó que la siguiente etapa se concentrará en los hospitales generales de subzona ubicados en Jalisco, Estado de México Poniente, Chihuahua y Sonora.

"Con este diagnóstico, el IMSS priorizará la atención por insumo, equipo y unidad médica hasta concluir los 111 hospitales pendientes", confirmó el organismo de salud.

La estrategia mantendrá la canalización directa de recursos y suministros según el nivel de urgencia registrado en las evaluaciones previas hasta alcanzar la cobertura total de la red hospitalaria del país.