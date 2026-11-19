En medio de la polémica porque una familia acusó que tras el deceso de su hija en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 23 del IMSS, en Nuevo León, les entregaron el cuerpo de la joven sin algunos de sus órganos, la institución descartó irregularidades.

La joven identificada como Sofía Calderón falleció durante una cesárea el pasado mes de julio.

“Hoy, directivos del hospital hablaron con su madre, a quien le informaron que no se realizó ningún procedimiento en los ojos a Sofía y que tras la autopsia realizada en su momento para determinar las causas de su fallecimiento, sus no órganos fueron desechados, sino que se conservan identificados en el Servicio de Patología de la Unidad”, precisó el IMSS Nuevo León en un comunicado.

Destacó que respetan la decisión de la familia de recibir los órganos una vez concluida la investigación y mientras permanecerán resguardados en el hospital.

“Reconocemos que la familia no recibió la información con la claridad y oportunidad necesaria. Por eso el IMSS asignará a personal especializado para brindar atención y acompañamiento permanente y, a solicitud de la madre de Sofía, entregaremos una copia del expediente clínico”, precisó.

Además, resaltó que comprometido con la transparencia, el IMSS colaborará con las autoridades en la investigación del caso.

Sofía ingresó al Hospital el pasado 19 de julio y presuntamente durante la cesárea, el procedimiento se complicó por lo que la joven murió y su bebé sobrevivió.

La familia denunció que les entregaron el cuerpo de la joven sin algunos de sus órganos.

Fuentes del IMSS afirmaron que en un procedimiento de autopsia es habitual la extracción de algunos órganos para su análisis y determinación de la causa de muerte.

Presentan denuncia por malas prácticas

Por su parte, el vicefiscal Luis Enrique Orozco, confirmó que recibieron una denuncia por posibles malas prácticas derivado del caso de Sofía, quien era originaria del estado de Guerrero.

“La Fiscalía, efectivamente, recibió una denuncia acerca de este evento en el que se denuncia esencialmente una mala práctica médica que derivó en el fallecimiento de la hija de esta familia y en el manejo, a juicio de la familia, también indebido de sus restos”, indicó.

Añadió que la denuncia fue presentada en el mes de agosto.

“La institución evalúa una declaratoria por competencia se asume que las personas participantes serían empleados federales y bajo este supuesto la competencia sería de la Fiscalía de la Federación, está en análisis esa determinación”, explicó.