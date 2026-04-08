Operación Sable deja más de 100 detenidos

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) intensificó su presencia operativa como parte de la llamada “Operación Sable”, entre el 1 de marzo y el 5 de abril de este año, dejó un saldo de más de un centenar de detenidos y diversos aseguramientos en Quintana Roo y Yucatán.

De acuerdo con el reporte oficial, las fuerzas navales recorrieron poco más de 32 mil kilómetros por vía terrestre, además de realizar patrullajes a pie que superaron los 5 mil kilómetros. En ese mismo lapso se instalaron 208 puntos de control, una cifra que refleja la estrategia de contención en zonas consideradas de riesgo. Ahí, elementos de la Semar inspeccionaron a más de 17 mil personas.

La operación no se limitó a tareas de vigilancia. También incluyó 62 acciones coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en un intento por cerrar espacios a la delincuencia organizada en una región donde el turismo convive con problemáticas de seguridad cada vez más visibles.

El balance es contundente en números: 102 personas fueron detenidas por su probable participación en diversos ilícitos. Además, personal naval brindó seguridad perimetral durante la ejecución de 22 cateos, una tarea que suele ser clave para evitar fugas o enfrentamientos durante este tipo de diligencias.

En cuanto a aseguramientos, las autoridades reportaron el decomiso de cuatro armas de fuego, 12 cargadores y 114 cartuchos. A esto se suman 63 vehículos y 22 inmuebles, presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

El golpe más significativo se concentra en el rubro de narcóticos. Durante estas semanas se retiraron de circulación 7,784 dosis de una sustancia con características de metanfetamina. También se aseguraron más de 242 kilogramos de hierba verde, presumiblemente marihuana, junto con 1,430 dosis adicionales de la misma droga.

Además, se decomisaron 1,056 dosis de un polvo blanco con características similares a la cocaína.

Cae expolicía secuestrador en Ecatepec

En una acción derivada de la Operación Enjambre, elementos de infantería de la Fuerza de Tarea Especial Marina de la Armada de México (Semar) en coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado de México (FGEM), ejecutaron una orden de aprehensión contra Juan “N”, de 51 años, ex elemento de la Policía Municipal de Ecatepec, señalado por su probable participación en el delito de secuestro.

El cumplimiento del mandato judicial se realizó al interior del edificio del Ayuntamiento de Ecatepec, ubicado en la colonia San Cristóbal Centro, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz en ese municipio.

De acuerdo con información oficial, la captura fue resultado de trabajos de investigación coordinados entre personal naval y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En el operativo participaron integrantes de la Fuerza de Tarea Especial Marina, en conjunto con la Policía Municipal y agentes de la Policía de Investigación.

Tras ser asegurado, al imputado se le dio lectura a sus derechos y fue trasladado al Centro de Justicia de Ecatepec Las Palmas, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica conforme al proceso establecido en la ley.

Posteriormente, bajo un dispositivo de seguridad, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Dr. Sergio García Ramírez”, ubicado en Santa María Chiconautla.

La detención se enmarca en las acciones de depuración institucional y saneamiento de corporaciones policiales que impulsan los tres órdenes de gobierno en esa demarcación del Estado de México.

jcp