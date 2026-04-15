IMSS logra procuración multiorgánica en Sonora, Hidalgo y Tlaxcala

Gracias a la decisión altruista de familias de donantes y en un esfuerzo coordinado por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -en una misma semana- se logró la obtención de seis riñones, cuatro córneas, dos hígados y dos donaciones de tejido musculoesquelético.

Estos procedimientos, realizados en Sonora, Hidalgo y Tlaxcala, -entre el 23 y 25 de marzo de este año- representaron una nueva oportunidad de vida para pacientes en espera de un trasplante.

En Hermosillo, Raúl Pereida León, coordinador de donación de órganos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 14, destacó que es fundamental expresar en vida a los familiares la voluntad de ser donador.

Es una decisión que puede llegar a ser muy difícil en su momento, pero al tener conocimiento del deseo del posible donador, se cumple la voluntad de quien decidió salvar vidas a través de este proceso", indicó.

En tanto, en Tlaxcala, la activación del "Código Vida" permitió el traslado de órganos hacia la Ciudad de México.

Berenise Rojas Juárez, coordinadora Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del HGZ No. 1 “La Loma”, explicó que el hígado de un donante fallecido “puede regenerarse y funcionar plenamente, siendo la única opción para pacientes con insuficiencia hepática terminal".

En Hidalgo, como coordinadora Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del HGZ no. 1 de Pachuca, Yedith Pilar Sandoval Vázquez enfatizó que el cadáver siempre es tratado con respeto, desmintiendo mitos que frenan la donación y agregó que “esta es una oportunidad real de otorgar ayuda".

¿Dónde serán trasplantados los órganos?

El IMSS informó que los hígados fueron enviados a la UMAE Hospital General, “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional “La Raza”.

Los riñones fueron trasplantados a dos personas en la UMAE Hospital de Especialidades, “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México.

La piel fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” de la Secretaría de Salud y ambas córneas se estarán en el Banco de Tejido Corneal del IMSS, ubicado en UMAE Hospital General CMN “La Raza”.

IMSS proyecta 25 obras hospitalarias en todo el país

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra en la mayor etapa de crecimiento hospitalario de su historia reciente, afirmó su director general Zoé Robledo.

Lo anterior, es resultado, dijo, de que en el próximo mes de junio, habrá 25 obras hospitalarias en diversas entidades del país, “con un planteamiento que apuesta en las inversiones públicas desde el gobierno federal, sin comprometer el futuro financiero de este organismo”.

Durante la inauguración de la Octava Reunión Regional Occidente 2026, que se realiza en Morelia, Michoacán, Robledo Aburto, destacó que algunos de estos hospitales ya iniciaron operaciones, como en Campeche, Guanajuato y Sonora.

Agregó que entre otras obras en desarrollo se encuentran en diversas ciudades en Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Coahuila, Morelos, Estado de México, Sinaloa Oaxaca y Tlaxcala, entre otras entidades.

Afirmó que estas inversiones en infraestructura son posibles por las políticas que impulsa el gobierno federal como el aumento al salario mínimo, que incide en un incremento en el salario base de cotización y genera mayores ingresos al Seguro Social.

jcp