Impulsa Nuevo León su liderazgo exportador con encuentros nacionales de COMCE e INDEX

Betsabé Rocha Nieto, Secretaria de Economía de Nuevo León, dio a conocer sobre la importancia de fortalecer la colaboración entre el Gobierno y el sector empresarial ante los retos del comercio internacional.

Durante el anuncio, la secretaria estuvo acompañada de figuras como Javier Cendejas, presidente de COMCE Noreste, y Felipe Villareal, presidente de INDEX Nuevo León.

La secretaria indicó que el 32 Congreso de Comercio Exterior Mexicano y la Convención Nacional INDEX se realizaran en Nuevo León, esto con la finalidad de impulsar nuevas alianzas comerciales y proyectar las capacidades industriales de la entidad ante representantes de empresas nacionales e internacionales.

“Nuevo León está en su mejor momento”, resaltó Rocha Nieto.

Además, dio a conocer que Nuevo León representa aproximadamente el 10 por ciento de las exportaciones nacionales y alcanzó 33 mil 100 millones de dólares durante el primer semestre de 2026.

Uno de los momentos centrales de la Semana de la Exportación será el impulso al eje Nuevo León-Jalisco, mediante la firma de un convenio de colaboración orientado a facilitar el comercio. Excélsior

Betsabe Rocha Nieto informó que dicha obra forma parte de las seis carreteras que ya se han construido durante la administración estatal, mientras otras cinco se encuentran en proceso de construcción, dentro de un plan que contempla siete proyectos carreteros.

“Para nosotros era importantísimo que Nuevo León siguiera siendo esa plataforma ideal para los negocios, pero también la plataforma, nosotros le llamamos la columna vertebral de la logística en tema de exportación a Estados Unidos y Canadá”, dijo.

Por su parte, Javier Cendejas, presidente de COMCE Noreste, destacó que el 32 Congreso de Comercio Exterior Mexicano será un espacio para analizar los desafíos y las oportunidades del comercio internacional.

Señaló también la importancia de fortalecer la coordinación entre las empresas, las autoridades y los organismos especializados.

En conjunto, Nuevo León y Jalisco representan más del 15 por ciento del PIB nacional y más del 21.6 por ciento de las exportaciones del país. Excélsior

Por otro lado, el presidente de INDEX Nuevo León, Felipe Villareal, dio a conocer que la entidad será anfitriona por primera vez de la Convención Nacional INDEX. Convención la cual esta programada del 28 al 30 de octubre donde se abordarán diversos temas como geopolítica, inteligencia artificial y el futuro industrial de Norteamérica.

Con estos encuentros, el Gobierno de Nuevo León busca fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado para poder aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional.

Para finalizar, Betsabe Rocha Nieto, resaltó que el desarrollo económico debe traducirse en mejores condiciones para la población, mediante la atracción de inversiones, la generación de empleos y el incremento de los ingresos de los hogares.