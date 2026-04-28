La importancia de la asistencia funeraria en México

En México, la industria aseguradora se enfrenta a un entorno cada vez más complejo, donde los usua­rios demandan soluciones inmediatas ante situaciones críticas.

Es aquí donde la asistencia deja de ser solo una extensión del servicio y pasa a convertirse en un eje fundamental.

Para resolver una de estas necesidades, se encuentra ANEMEX, que es una compañía que organiza, gestiona y coordina servicios funerarios.

Desde hace más de 24 años, ofrece soluciones antes, durante y después de un fallecimiento, incluyendo asesoría, trámites, velación, cremación y apoyo en procesos administrativos; en donde se posicionan como un proveedor integral que busca reducir el impacto económico y operativo que implica la pérdida de un familiar, encargándose de toda la organización necesaria.

En entrevista para Excélsior, Andrés Burzaco Malo, Director General de ANEMEX, habló sobre el ori­gen de este modelo, inspirado en los seguros de decesos de España. "Lo que yo buscaba era dar un servicio que cubriera todas las necesidades funerarias de las personas por una cuota mensual más pequeña que las previsiones que ya existían en ese momento", explicó.

Funciona como un proveedor de servicios funerarios integrales, generalmente bajo un esquema de afiliación o beneficio incluido en productos de seguros, bancos o prestaciones laborales.

Además, uno de los elementos clave es el acompañamiento en momentos críticos, ante la pérdida de un ser querido, los familiares enfrentan un estado emocional que dificulta la toma de decisiones, por lo que resulta primordial tener este tipo de asistencia. "Ante un fallecimiento, la familia no se encuentra en condiciones de gestionar ni negociar. En ese momento, este respaldo asume los trámites y la coordinación necesaria, permitiendo que los seres queridos se enfoquen en su proceso emocional", comentó Burzaco.

A esta asistencia se han incorporado soluciones tecnológicas avanzadas, como el borrado de la huella digital. Este servicio permite gestionar cuentas, redes sociales y contenido en línea de la persona falle­cida, protegiendo tanto su legado como la privacidad de sus familiares.

Desde la perspectiva del sector, Burzaco destacó que este acompañamiento ha dejado de ser visto como un complemento para convertirse por sí mismo, en un sistema de prevención fundamental. "Actualmente las asistencias no solo han probado ser un producto independiente muy firme, sino que son la puerta de entrada a la generación joven dentro del ecosistema de prevención", afirmó.

De cara al futuro, la evolución de este servicio estará marcado por la digitalización y el uso de tecno­logías mucho más avanzadas, sin embargo, el reto principal seguirá siendo el mismo: entender las necesidades del usuario.

"Hay que diseñar productos que sí funcionen de verdad y que resuelvan problemas que la gente percibe actualmente", concluyó Burzaco, enfatizando la importancia de escuchar al mercado para innovar y desarrollar soluciones relevantes para la gente que los va a utilizar.

Con una oferta integral que abarca desde la asesoría personalizada hasta la gestión completa de servicios funerarios, se posicionan como una opción sólida en el sector, con un enfoque de calidad, atención oportuna y acompañamiento a las familias.