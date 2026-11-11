Impiden a regidor suplente asumir el cargo y citan a secretario del Ayuntamiento

Un grupo de seguidores de Gabriel Rivas Ríos, encabezados por su esposa, Amelia Hernández Ponce, impidió el ingreso del regidor suplente, Alejo Carmen Lagunas, al cabildo de Cuernavaca, que se celebró en el Museo de la Ciudad. Antes de ingresar, dijo sentirse inseguro y que, por lo tanto, pedirá custodia para ejercer el cargo.

Alejo Carmen Lagunas, regidor suplente, expresó:

Reportero: "¿Tiene temor por su seguridad?"

Regidor suplente: "Sí, sí, cómo no".

Reportera: "¿Y le ha externado al alcalde esta necesidad de contar con elementos de seguridad?"

Regidor suplente: "Sí, ya se lo contamos... Vamos a ir a la Fiscalía a solicitar seguridad".

Al llegar a la sesión de cabildo, los seguidores de Gabriel Rivas Ríos formaron una valla humana para impedirle el paso al suplente, quien podría nuevamente solicitar que se realice una sesión extraordinaria para que le tomen protesta.

Entre las manifestantes estaba Amelia Hernández Ponce, esposa de Gabriel Rivas, quien dijo: "Él nunca aceptó traidores en la organización. El señor dice que es de la asociación y ni siquiera se tomó la molestia de asistir a un consejo al que lo convocamos".

Excélsior

Este miércoles también fue notificado el secretario del Ayuntamiento, Oscar Cano, para comparecer ante el Ministerio Público por el caso del regidor.

"Sí, efectivamente, nos notificaron ayer. No tengo el dato de los demás miembros del cabildo. En lo particular, sí, ya nos citaron. Nosotros, como lo he comentado, estamos abiertos a comparecer, a ir a que se aclare este tema. Al final, es una línea de investigación de la Fiscalía".

Por el momento, ni el alcalde José Luis Urióstegui Salgado ni la regidora Paz Hernández han sido citados por la Fiscalía de Morelos.

Excélsior

Paz Hernández, regidora del PAN en Cuernavaca, declaró: "Sí, yo los invito a consultar el canal de YouTube del municipio, donde se encuentra todo el video de esa sesión y, pues, ahí podrán analizarlo, entenderlo y ver cuál fue la realidad que se vivió en esa sesión de cabildo".

Durante la sesión de cabildo se guardó un minuto de silencio por el regidor Gabriel Rivas Ríos, para recordar su trayectoria como luchador social. En ese mismo acto, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, expresó que "la ausencia de su compañero representa una profunda pérdida en los ámbitos institucional y personal".