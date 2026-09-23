Detienen a presuntos curanderos por muerte de una niña en Nuevo León

Por la muerte violenta de una niña de 11 meses fue detenida una pareja que la tenía a su cuidado y que fingía que la estaba curando de un caso de brujería en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó de la orden de aprehensión ejecutada a Luis Ángel “N”, de 37 años y Marisol “N”, de 20 años.

Ellos están acusados de los delitos de feminicidio y trata de personas en su modalidad de trabajos o servicios forzados.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios documentó la presunta participación de la pareja en la muerte de la menor de identidad protegida en hechos ocurridos en el ayuntamiento de Zuazua.

Luis Ángel "N" y Marisol "N" ejercieron violencia contra la menor por medio de golpes por lo que ingresó grave a un hospital el pasado 15 de septiembre donde se dictaminó que murió a consecuencia de una contusión profunda de cráneo.

Las investigaciones arrojaron que la pareja comenzó las agresiones contra la menor para hacerle creer a su madre que las lesiones que presentaba eran por consecuencia de trabajos de brujería por lo que para realizarle una limpia le solicitaban diversas cantidades de dinero a la mujer.

Mientras la madre salía a trabajar para conseguir lo que le pedían los ahora detenidos, estos continuaron las agresiones contra la niña.

Finalmente, la menor murió a consecuencia de los golpes que recibió por lo que pareja quedó detenida en los correspondientes centros de Reinserción Social mientras son investigados por el feminicidio de la infante y el delito de trata de personas contra su madre.