El uso de inteligencia artificial (IA) en armamento autónomo amenaza con agravar los riesgos para los derechos humanos en los conflictos armados, en un escenario donde las principales potencias militares se resisten a establecer límites internacionales para el desarrollo y utilización de estas tecnologías, advirtió Othón Partido Lara, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad de la Universidad Iberoamericana León.

Durante la conferencia Usos de la inteligencia artificial en seguridad y defensa, organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, el académico alertó que las armas autónomas pueden convertirse en instrumentos especialmente peligrosos cuando las decisiones sobre el uso de la fuerza quedan en manos de sistemas tecnológicos y de mandos políticos o militares que evaden su responsabilidad.

El problema, explicó, es que el desarrollo de estas herramientas está vinculado con un negocio multimillonario en el que participan gobiernos y empresas, por lo que los intereses económicos pueden desplazar las consideraciones éticas.

Partido Lara señaló que el marco internacional resulta insuficiente para regular los artefactos autónomos y advirtió que potencias como China, Rusia y Estados Unidos, así como la Unión Europea, difícilmente estarían dispuestas a suscribir un acuerdo que limite sus intereses en este sector.

Como ejemplo del crecimiento de esta industria, mencionó estimaciones según las cuales el mercado de drones podría multiplicarse por cinco entre 2022 y 2034.

Por su parte, Marisol Ochoa Elizondo, coordinadora del posgrado en Historia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, reconoció que la inteligencia artificial puede fortalecer las capacidades de defensa de los Estados, particularmente mediante el procesamiento de grandes volúmenes de información en poco tiempo y en escenarios de alta complejidad.

Entre sus aplicaciones destacó las labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que permiten identificar zonas vulnerables, anticipar riesgos para la población y facilitar evacuaciones antes de posibles ataques.

También mencionó el uso de vehículos no tripulados y drones para inspeccionar zonas peligrosas, realizar operaciones de rescate, evaluar daños y brindar apoyo logístico, además de proteger infraestructura estratégica.

Sin embargo, advirtió que una cosa es aprovechar el desarrollo tecnológico para mejorar las capacidades de protección de los Estados y otra muy distinta delegar en sistemas de inteligencia artificial decisiones relacionadas con el empleo de la fuerza.

La académica sostuvo que la creciente remilitarización de los conceptos de seguridad, defensa e intervención puede conducir a escenarios de mayor riesgo y a consecuencias cuyos costos todavía no se dimensionan.

A su vez, Alejandra Pérez Pérez, académica de la Universidad de La Rioja, España, señaló que el análisis político-jurídico de estas herramientas debe centrarse en establecer las reglas y los límites de su utilización, así como verificar que su operación se ajuste al marco legal y garantice derechos fundamentales, entre ellos la privacidad y la protección de datos personales.

Subrayó que antes de adquirir estas tecnologías es necesario comprobar su confiabilidad, evaluar si existen condiciones para mantener su funcionamiento y determinar si su utilización es legítima y respeta los derechos de las personas.