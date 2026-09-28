Huracán Polo rompe bordo de contención y desborda el mar en Puerto San Carlos, BCS

El mar se desbordó en el Puerto de San Carlos, municipio de Comondú en Baja California Sur por los efectos del huracán Polo, que este lunes empezaron a sentir con mayor fuerza.

En Puerto San Carlos, autoridades colocaron un bordo de arena para tratar de contener la fuerza del mar y evitar inundaciones en las zonas bajas de la comunidad, pero el alto oleaje abrió un bloque en cuestión de minutos.

Las casas de la zona baja, construidas la mayoría a base de madera y lámina empezaron a inundarse alrededor de las 10 de la mañana. Los habitantes se trasladaron a albergues o casas de familiares.

El director de Protección Civil de Comondú, Justo Aarón García Higuera, informó que hasta el mediodía estaban 40 personas en albergues habilitados en la zona para garantizar la seguridad de las familias afectadas.

El agua inundó viviendas en las zonas bajas y obligó al refugio de decenas de habitantes. Ángel Galeana

Pese a que este punto es el más cercano al mar, algunos habitantes han decidido permanecer en la comunidad.

Brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han desplegado en la localidad. Según los trabajadores, solo para Puerto San Carlos fueron enviados 13 camiones y alrededor de 30 personas para iniciar trabajos para reactivar el servicio en cuanto pase el huracán.