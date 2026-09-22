El huracán Polo se intensifica a categoría 4, informa el Servicio Meteorológico Nacional

A las 00:00 horas, tiempo del centro de México, el huracán Polo se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 340 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 530 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora (km/h), rachas de 260 km/h y desplazamiento hacia el este-sureste a 7 km/h.

Debido a su distancia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

En las próximas horas, su amplia circulación generará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero (costa y sur) y Oaxaca (costa y sur); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán (costa y sur); fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco (este y sur) y Colima; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como rachas de 30 a 50 km/h en costas de Jalisco y Colima.

Se pronostica que Polo genere oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en costas de Michoacán y Guerrero; de 2 a 3 m en la costa de Oaxaca, así como mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 m en costas de Jalisco y Colima.

Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.