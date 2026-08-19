Hombre estrangula a su esposa tras discusión 

Un hombre fue detenido en Tampico, Tamaulipas, tras ser señalado como presunto responsable de estrangular a su esposa durante una discusión en su domicilio, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron entrada la noche del martes en la colonia Tamaulipas; sin embargo, las autoridades recibieron el reporte hasta la mañana del miércoles, cuando familiares acudieron a notificar el crimen.

El detenido fue identificado como Luis “N”, de 50 años, y la víctima como Ivón “N”, de 36 años.

De acuerdo con los primeros datos, la pareja sostuvo una discusión y, en medio del enfrentamiento, el hombre la tomó por el cuello hasta asfixiarla.

En su declaración preliminar, Luis “N” señaló a las autoridades que el pleito comenzó porque, aparentemente, Ivón intentó agredir con un vidrio en la mano a la hija de ambos, una bebé de dos meses de edad.

El detenido indicó que la sujetó del cuello hasta que dejó de respirar.

La policía realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar el móvil.

Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Menor tomó bajo resguardo a la bebé de dos meses, a una niña de cuatro años y a una joven de 18 años.