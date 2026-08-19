Detiene a sujeto que fue a un juzgado español a confesar que quería matar a su esposa

Un hombre se presentó en las instalaciones de los juzgados de Manacor, España y pidió hablar con un juez. Según relataron los vigilantes de seguridad, el individuo insistía en que lo ingresaran en prisión porque llevaba diez días buscando a su expareja con la intención de matarla.

Los elementos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer comprobaron que el sospechoso tenía vigente una orden de alejamiento de la mujer. El hombre relató que había llegado incluso a colarse en la casa de campo donde ella residía y que también había acudido a la vivienda de familiares para intentar localizarla.

Los familiares de la mujer confirmaron a los agentes que el sospechoso había estado en su domicilio y que incluso dejó ropa. La víctima, por su parte, se encontraba en un lugar seguro y en buenas condiciones, según constató la UFAM.

La UFAM, especializada en este tipo de casos, verificó que la mujer estaba fuera de peligro y reforzó las medidas de seguridad para evitar cualquier intento de contacto por parte del detenido.

La investigación continuará en los próximos días, mientras el detenido permanece bajo custodia policial. La víctima, por su parte, seguirá bajo protección.