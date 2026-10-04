Baja California destaca en competitividad laboral

Baja California se mantiene entre las entidades del país con mejores condiciones para la fuerza laboral, al ocupar el cuarto lugar nacional en el subíndice de Mercado de Trabajo del Índice de Competitividad Estatal 2026 (ICE), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La medición reconoce el desempeño de la entidad en indicadores relacionados con la formalidad laboral, el nivel de escolaridad y los ingresos de las personas trabajadoras, factores que contribuyen a fortalecer las oportunidades de empleo y el desarrollo económico.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que los resultados reflejan el dinamismo de la economía estatal y los esfuerzos realizados para generar empleos dignos, atraer inversiones y ampliar las oportunidades laborales para las familias bajacalifornianas.

Por su parte, el secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, destacó que los indicadores evaluados por el IMCO permiten conocer las condiciones del mercado laboral y la capacidad de las entidades para generar empleos formales y desarrollar el talento que requieren los distintos sectores productivos.

Baja California se ubicó en el grupo de entidades con mayor desempeño en este rubro, junto con Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco. De acuerdo con la evaluación, la permanencia del estado entre las primeras posiciones está relacionada con la consolidación de empleos formales y mejores niveles de remuneración.

El resultado también posiciona a Baja California como una entidad atractiva para la llegada de inversiones y talento, al contar con un mercado laboral que combina oportunidades de empleo, preparación de la población y condiciones económicas favorables.

El gobierno estatal destacó que continuará impulsando acciones orientadas a fortalecer el mercado laboral y generar mejores oportunidades de desarrollo, con el objetivo de traducir el crecimiento económico en bienestar para las familias de Baja California.